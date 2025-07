“Abbiamo tanti successi, abbiamo la tragedia in Texas e lei ancora chiede di Jeffrey Epstein? Non posso credere che stia facendo una domanda su Epstein in un momento come questo, sembra una profanazione”. Lo ha detto Trump, prendendosela con un giornalista che aveva fatto una domanda sulla lista di Epstein, che conterrebbe i nomi dei vip che frequentavano la sua isola privata.