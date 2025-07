“Appariva con abiti indecenti, usava tecniche di seduzione e danze provocanti per incitare al vizio”. È quanto si legge negli atti di accusa che hanno portato all’arresto di Linda Martino, danzatrice del ventre italo-egiziana. La donna è in carcere in Egitto con l’accusa di offesa alla morale. Nata da padre egiziano, Martino possiede sia la cittadinanza egiziana che quella italiana. Ha studiato economia e scienze politiche prima di dedicarsi alla danza. Ha parenti in Veneto e ha sposato un italiano. In Egitto gode di grande popolarità, con oltre 2 milioni di followers su Instagram.

Cinque danzatrici arrestate – Dalle ricostruzioni dei media, sembra che l’arresto sia avvenuto circa 2 settimane fa. La giustizia egiziana sta conducendo una battaglia contro artisti, ballerini, cantanti e appunto danzatrici del ventre, visto che nell’ultimo anno ne sono state arrestate cinque. Repubblica fa anche l’elenco: Gawhara, nome d’arte di Katerina Andreeva, è stata condannata a un anno di carcere con lavori forzati. Safinaz, armena, condannata per aver indossato un costume da danza che riproduceva la bandiera egiziana. Dosa e Hannin, invece, sono state condannate per aver pubblicato contenuti di balli, considerati indecenti, sui social. E adesso lo stesso rischia Linda Martino, che aveva anche annunciato l’uscita di scena.

“Palese violazione della morale pubblica” – L’ambasciata italiana al Cairo ha chiesto informazioni sull’arresto, ma senza ottenere una risposta soddisfacente. Le autorità egiziane infatti la considerano una loro cittadina. Tra gli atti dell’accusa ci sarebbero delle indagini su un cabaret in cui “appariva con abiti indecenti, esponendo deliberatamente zone sensibili del corpo, in palese violazione della morale pubblica e dei valori sociali”. Indagini che “hanno appurato che Linda ha usato tecniche di seduzione e danze provocanti per incitare al vizio”, si legge nelle carte dell’accusa.