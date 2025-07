Chiuso il circolo in via Tibone 2. Secondo gli inquirenti avrebbe organizzato manifestazioni, a cui hanno partecipato militanti italiani e stranieri, dove venivano elogiati metodi nazifascisti

Una sede dove “sono stati organizzati, nel corso del 2024, eventi musicali e culturali, a cui hanno partecipato militanti italiani e stranieri, nel corso dei quali gli indagati hanno effettuato manifestazioni di esaltazione dei principi, fatti o metodi del fascismo, le sue finalità antidemocratiche e di idee o metodi razzisti e hanno compiuto manifestazioni usuali del disciolto partito fascista e di organizzazioni naziste”. I militari del Ros, in un’operazione denominata ‘Ianos‘, hanno sequestrato del circolo Edoras, la sede del movimento ‘Avanguardia Torino’ in via Tibone 2, accusata di avere dato spazio a eventi in cui si esaltava il fascismo. Eventi a cui hanno partecipato militanti italiani e stranieri. Il provvedimento è stato emesso da un gip del tribunale e l’accusa è di ‘associazione finalizzata alla propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa’ con la violazione della legge del 1952 sulle ‘manifestazioni fasciste’. La procura di Torino ne aveva chiesto il sequestro per evitare che la disponibilità dei locali continuasse ad agevolare i comportamenti sotto osservazione. I nomi di alcune persone sono state iscritte nel registro degli indagati.