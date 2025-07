L'altoatesino vince la terza partita su tre in maniera abbastanza netta: adesso uno tra Dimitrov e Ofner per raggiungere i quarti

Una passerella. Un altro allenamento agonistico. Il terzo in tre partite di questa edizione di Wimbledon. Jannik Sinner prosegue di slancio il suo cammino ai Championships con una nuova prestazione in assoluta scioltezza contro Pedro Martinez, superato contro il punteggio di 6-1 6-3 6-1 in meno di due ore di gioco. Una partita resa ancora più agevole dai problemi alla spalla destra palesati dallo spagnolo fin dai primi minuti. Agli ottavi di finale adesso per l’azzurro ci sarà uno tra Grigor Dimitrov e Sebastian Ofner.

Dopo i sette game concessi a Luca Nardi e i cinque ad Aleksandar Vukic, ecco i cinque a Martinez. In totale: appena 17 giochi permessi in tre partite. Praticamente niente. Un percorso fino a qui dominante per Sinner, certo facilitato dal livello medio degli avversari affrontati nei primi tre turni di tabellone, ma comunque non scontato. Anche contro lo spagnolo non c’è stata partita. C’è stato qualche pensiero nel corso del secondo set (quattro palle del contro-break salvate sul 4-3), ma niente di più. Troppa la differenza, anche solo per immaginare una partita improvvisamente difficile. Ogni volta che Martinez provava qualcosa in più, Sinner rialzava in un attimo la soglia di attenzione, chiudendo ogni spazio. Unica annotazione: qualche errore di manovra in più rispetto alla sfida contro Vukic. Minuzie però buone solo per le statistiche.

Primo set – Lo spagnolo comincia variando il gioco, per offrire a Sinner una palla sempre diversa. Una tattica intelligente ma insufficiente. La palla del numero 1 del mondo è troppo pesante, così come le sue accelerazioni. Risultato? Sinner strappa subito il servizio a Martinez, grazie a un errore di quest’ultimo con il diritto: 2-0. Evidenti le difficoltà di Martinez, e non solo negli scambi. Grandi infatti i problemi al servizio, a mezzo regime. L’altoatesino non si fa distrarre e prosegue nella sua velocità da crocevia. Poco dopo ci sono chance per il doppio break. Due consecutive vengono annullate dallo spagnolo, ma sulla terza Sinner aggredisce la risposta e Martinez non controlla. Un medical time-out scuote un pò Martinez, gli dà la forza di sbloccare il proprio punteggio, ma tutto finisce lì. Sinner chiude il parziale al primo set-point. Il tentativo di palla corta del numero 52 del mondo viene stoppato dal nastro: 6-1.

Secondo set – I miglioramenti di Martinez continuano. Tiene senza particolari affanni i primi due turni di servizio e prova a mettere pressione a Sinner salendo 15-30 sul 2-1. L’azzurro non si fa impressionare, amministra la situazione e infine colpisce. Pochi minuti dopo Martinez concede due palle break e sulla seconda non contiene i ritmi imposti dal numero 1 del mondo. Diritto a mezza rete e break: 3-2 Sinner. L’azzurro non si accontenta e si costruisce un’altra palla break, che però non viene sfruttata. Martinez si mantiene vivo, prova a creare difficoltà al numero 1 del mondo e ci riesce. Sul 4-3 lo spagnolo ha ben quattro palle del contro-break. Sinner le annulla una dietro l’altra, sale 5-3 e poi chiude al secondo set-point con un grande punto. Passante in recupero in controtempo. È due set a zero: 6-3.

Terzo set – L’equilibrio si spezza subito. Rovescio lungolinea fuori di Martinez e break immediato di Sinner. L’azzurro non si ferma, vuole chiudere più in fretta possibile, e così arriva anche il doppio allungo: 3-0, 15-40, la seconda chance quella buona. Facile smash sotto rete e 4-0. Ormai lo spagnolo gioca solo per evitare il bagel, e ci riesce dopo aver annullato due match point. Per la stretta di mano finale basta attendere ancora pochi istanti: tre chance per Sinner per chiudere i conti. Basta la prima. La risposta di Martinez è lunga: 6-1.