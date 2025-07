Terzo turno per il numero uno al mondo, che sfida lo spagnolo per la seconda volta in carriera: l'unico precedente fu a Roma 2022

Sarà per le tante voci uscite sul suo conto nelle ultime settimane, sarà perché le due finali perse su terra e l’eliminazione ad Halle bruciano ancora, ma Jannik Sinner è partito come un rullo compressore nei primi due turni di Wimbledon 2025. L’italiano ha vinto nettamente sia contro Luca Nardi che contro Aleksandar Vukic. Entrambe per 3-0, entrambe in tre set decisamente poco combattutti. Nel derby italiano di primo turno ha concesso solo sette game a Nardi (6-4, 6-3, 6-0), mentre contro Vukic ha chiuso con il risultato di 6-1, 6-1, 6-3. Due partite, solo 12 games concessi in totale agli avversari.

Adesso al terzo turno ad attenderlo c’è Pedro Martinez, numero 52 del mondo e più terraiolo che erbivoro per tradizione. Tra i due c’è un solo precedente: quello a Roma, nel 2022, vinto da Jannik Sinner per 6-4, 6-3 in un’ora e 25 minuti. L’altoatesino è ovviamente il favorito per il match, ma Martinez ha fatto vedere buone cose sia contro Loffhagen che contro Navone – avversari comunque non irresistibili – tra primo e secondo turno.

Wimbledon, a che ora gioca Sinner contro Martinez

Jannik Sinner, numero 1 del mondo, scenderà in campo contro Martinez per il terzo turno del singolare maschile nella giornata di sabato 5 luglio. Quello tra il numero uno al mondo e lo spagnolo sarà il primo match sul Campo Centrale e comincerà alle 14:30.

Dove vedere in tv e streaming il match tra Sinner e Martinez

La sfida tra Jannik Sinner e Pedro Martinez verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; in diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV. Le partite di tennis maschile e femminile di Wimbledon 2025 sono infatti trasmesse in Italia in diretta tv via satellite sui canali di Sky Sport e in streaming sulle piattaforme Sky Go e NOW Tv.