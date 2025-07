Super Flavio Cobolli, batte Mensik e vola agli ottavi di Wimbledon: è la sua prima volta in uno slam

Flavio Cobolli è agli ottavi di finale di Wimbledon 2025. Il tennista italiano – che nelle ultime settimane si è guadagnato le simpatie del mondo tennis e la palma di “uomo social” – continua a far parlare di sé anche e soprattutto per quanto fatto in campo. Il 23enne romano ha infatti battuto Jakub Mensik, tennista ceco numero 17 al mondo, per 3-0 (6-2, 6-4, 6-2) e si è qualificato per gli ottavi del prestigioso slam londinese. Un traguardo importante per Cobolli, che continua a scalare posizioni nel ranking ATP.

La sua prima volta – Una “prima volta” bellissima per Flavio Cobolli, che in carriera non si era mai qualificato alla seconda settimana (che coincide con gli ottavi) di un torneo slam. L’ha fatto nel suo miglior momento, su una superficie che non ama particolarmente (prima di Wimbledon era uscito agli ottavi di Halle e al primo turno di Eastbourne) ma dove sta riuscendo a esprimersi al meglio. Cobolli partiva da sfavorito, ma ha ribaltato ogni pronostico e ha vinto addirittura senza perdere un set. E adesso affronterà uno tra Cilic e Munar.