“Vorrei stare ancora qui con voi a parlare, ma non voglio far aspettare Trump, potrebbe offendersi”. Così il presidente russo Vladimir Putin ha salutato il pubblico del forum sullo sviluppo tecnologico di Mosca. Putin ha dovuto interrompere all’improvviso il suo intervento e abbandonare il palco in vista della chiamata con il presidente Usa sul conflitto in Ucraina