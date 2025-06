“Mi attengo a quanto riferito dall’INGV: siamo all’interno della crisi bradisismica, speriamo non ci siano evoluzioni. Purtroppo dobbiamo conviverci con questo fenomeno, fintanto che si mantenga a questi livelli”. Così il ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci, entrando a Palazzo Chigi per il Consiglio dei Ministri, ha commentato il terremoto di magnitudo 4.6 registrato nell’area dei Campi Flegrei.

Secondo l’Osservatorio Vesuviano dell’INGV, la scossa – avvertita distintamente in tutta l’area – ha avuto epicentro nei pressi della costa di Bacoli, con una profondità di circa 5 km. “Quella di oggi è stata la scossa più alta finora – ha aggiunto Musumeci – ma al momento non vedo una discontinuità significativa rispetto ai mesi scorsi, al di là di 2-3 punti di energia in più”. Sui danni, il ministro ha riferito che è in corso una ricognizione dei Vigili del Fuoco: “Qualche cornicione è crollato, ma speriamo non ci siano danni rilevanti”. Quanto allo stato di emergenza, Musumeci ha precisato che “non è una valutazione politica, ma tecnica”.