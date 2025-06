“No Bezos no war“: è lo slogan stampato sul grande striscione in testa al corteo di protesta che nel pomeriggio di sabato 28 giugno si è snodato lungo le vie e i ponti di Venezia contro la presenza in laguna del fondatore di Amazon. Bezos ha infatti scelto la cornice di Venezia per le sue nozze con la giornalista Lauren Sanchez.

Centinaia di cartelli e decine di gonfiabili in mano, erano circa 650-700 i manifestanti – secondo i dati comunicati dalla Digos – che alle 17.30 si sono mossi in un lungo serpentone dal piazzale antistante la stazione ferroviaria di Santa Lucia, lungo Strada Nuova, direttrice principale della città e maggiormente affollata dai turisti. Una manifestazione scandita dal coro “Fuori Bezos dalla laguna”, alla quale hanno partecipato attivisti, centri sociali, comitati provenienti da tutto il Nordest, con partenze da Padova, Treviso, Vicenza, Schio (Vicenza) e Trento.