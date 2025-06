L’India non permetterà a un investigatore delle Nazioni Unite di partecipare all’inchiesta sull’aereo Air India precipitato il 12 giugno. Lo rivela Reuters, citando due fonti di alto livello a conoscenza della questione. Una decisione che alimenta ancora di più le critiche rivolte alle autorità indiane ritenute “colpevoli” di aver atteso troppo tempo prima di scaricare i dati dalle scatole nere del volo, cruciali per comprendere cosa sia accaduto, e sospettate di averle mandate negli Stati Uniti per essere analizzate.

L’iniziativa dell’Onu risale a inizio settimana, quando l’agenzia delle Nazioni Unite per l’aviazione (Icao) ha deciso di offrire all’India uno dei suoi investigatori in qualità di osservatore per fornire assistenza nell’indagine, portata avanti dall’Aircraft Accident Investigation Bureau (Aaib) dell’India. Una richiesta fatta anche in passato, come nel caso dell’abbattimento di un aereo malese nel 2014 e di un aereo di linea ucraino nel 2020. In quelle occasioni, però, l’agenzia aveva già ricevuto richiesta di assistenza, mentre in questo caso è stata la stessa Icao ad aver avanzato la proposta.

Nel frattempo, dopo due settimane di attesa, il ministero dell’Aviazione Civile indiano ha dichiarato che gli investigatori hanno scaricato i dati delle scatole nere, recuperate nei giorni immediatamente successivi all’incidente. Un lasso di tempo considerato da molti eccessivo, come sottolineato anche dall’esperto di sicurezza aerea statunitense Anthony Brickhouse, che ha affermato che a questo punto delle indagini gli investigatori degli incidenti in genere avrebbero già dovuto fornire aggiornamenti sullo stato dei registratori e iniziato a scaricare i dati. Critiche a cui Delhi ha risposto affermando che le sue azioni sono state intraprese nel pieno rispetto delle leggi nazionali e degli obblighi internazionali, entro tempi stabiliti.