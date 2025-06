E’ stata recuperata la scatola nera del Boeing dell’Air India precipitato ieri, giovedì 12 giugno, pochi secondi dopo il decollo ad Ahmedabad. Lo ha reso noto la polizia e lo riporta il Times of India. Un alto ufficiale della polizia ha dichiarato: “La squadra della Direzione generale dell’aviazione civile ha recuperato una scatola nera dal luogo dell’incidente”. Le autorità stanno ancora contando le vittime, sarebbero più di 300 stando alle stime considerato quanti hanno perso la vita a terra dopo lo schianto. Il volo diretto a Londra era pilotato dal sessantenne Sumeet Sabharwal, un veterano con quasi trent’anni di esperienza e vicino alla pensione. Aveva più di 8.200 ore di volo alle spalle ma anche lui ha perso la vita nel disastro aereo. Il suo proposito e il suo programma per la pensione: passare più tempo con suo padre di 82 anni.

Sabharwal era anche un addestratore dei voli di linea, formava i piloti più giovani. “Era molto riservato, disciplinato. Lo vedevamo spesso andare e venire in uniforme” dice un vicino di casa del pilota che viveva a Mumbai. Dopo una lunga notte di attesa numerosi familiari sono ancora accampati fuori dall’ospedale di Ahmedabad per il riconoscimento dei passeggeri morti nell’incidente: molti hanno consegnato campioni di DNA per poter identificare i loro cari. Ci vorrà del tempo prima che le salme vengano consegnate.