Le speranze del tennis femminile italiano a Wimbledon sono tutte su Jasmine Paolini, che lo scorso anno perse in finale contro Barbora Krejcikova al termine di un torneo emozionante per l’attuale numero 4 del mondo. L’obiettivo quest’anno è chiaramente provare a lottare per vincere: lo farà cominciando all’esordio contro Anastasija Sevastova, numero 402 nel ranking Wta. La tennista azzurra è nella parte di tabellone di Aryna Sabalenka, che potrebbe incontrare in semifinale. Dall’altro lato invece Iga Swiatek e Coco Gauff. Lucia Bronzetti sfiderà Teichmann, mentre a Elisabetta Cocciaretto non è andata benissimo: esordio contro Jessica Pegula.

Il tabellone di Jasmine Paolini

Così come Jannik Sinner, anche Jasmine Paolini non è stata fortunatissima nel sorteggio di Wimbledon 2025. La numero quattro al mondo infatti avrà dei primi turni agevoli, con Sevastova all’esordio, Rakhimova/Ito al secondo e Noskova al terzo, ma dagli ottavi il cammino non sarà dei più semplici: qui potrebbe trovare Amanda Anisimova, che quest’anno su erba ha giocato una finale al torneo di preparazione di Londra. Ai quarti il primo grande ostacolo: Qinwen Zheng, Jelena Ostapenko oppure Ons Jabeur. Molto probabile un incrocio con una di queste tre. In semifinale ci potrebbe essere Aryna Sabalenka, mentre in finale le favorite dall’altra parte del tabellone sono Coco Gauff e Iga Swiatek.

R1: Sevastova

R2: Rakhimova/Ito

R3: Noskova

R4: Anisimova

Quarti di finale: Zheng/Ostapenko/Jabeur

Semifinale: Sabalenka/Keys/Svitolina

Finale: Gauff/Swiatek

Il sorteggio delle italiane

Jasmine Paolini vs Anastasija Sevastova

vs Anastasija Sevastova Elisabetta Cocciaretto vs Jessica Pegula

vs Jessica Pegula Lucia Bronzetti vs Jil Teichmann

I possibili quarti di finale del torneo femminile

[1] Aryna Sabalenka vs [6] Madison Keys

[4] Jasmine PAOLINI vs [5] Qinwen Zheng

vs [5] Qinwen Zheng [7] Mirra Andreeva vs [3] Jessica Pegula

[8] Iga Swiatek vs [2] Coco Gauff

Wimbledon 2025, dove vedere in tv e streaming