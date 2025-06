È stata trovata senza vita una ragazza di 14 anni, originaria dell’Ucraina, nell’area della ex Reggiani di Bergamo. Nella fabbrica abbandonata ci sono diversi capannoni dismessi, la ragazza è precipitata dal tetto di uno di questi. La dinamica dell’accaduto è ancora da accertare e gli investigatori non escludono nessuna pista, compresa l’ipotesi di un gesto estremo.

Da mercoledì i familiari non avevano avuto più notizia della 14enne ucraina e avevano anche lanciato un appello sui social. La ragazza viveva con i nonni in Italia da molti anni e lo zio e il cugino, non vedendola tornare a casa, hanno deciso di andare a cercarla proprio in quell’area: pare infatti che frequentasse abitualmente quei capannoni abbandonati. Sono stati loro a trovare il corpo della giovane e a chiamare i soccorsi. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso e dopo poco sono giunti sul posto anche la polizia, compresa l’unità Scientifica per effettuare i rilievi, e i vigili del fuoco. Sul luogo della tragedia anche la pm Raffaella Latorraca che coordina le indagini.

Molte volte i residenti della zona hanno segnalato persone che salivano sulle coperture delle costruzioni: i capannoni dell’area sono frequentate da giovani che fanno parkour e disegnano graffiti. I problemi di sicurezza della fabbrica abbandonata sono ormai ben noti, più volte le forze dell’ordine e i vigili del fuoco sono dovuti intervenire nella zona. È stata disposta l’autopsia sul corpo e gli inquirenti indagano sull’esatta dinamica dei fatti. Rimangono aperte tutte le ipotesi, dalla caduta accidentale al suicidio.

Se hai bisogno di aiuto o conosci qualcuno che potrebbe averne bisogno, ricordati che esiste Telefono amico Italia (0223272327), un servizio di ascolto attivo ogni giorno dalle 10 alle 24 da contattare in caso di solitudine, angoscia, tristezza, sconforto e rabbia. Per ricevere aiuto si può chiamare anche il 112, numero unico di emergenza. O contattare i volontari della onlus Samaritans allo 0677208977 (operativi tutti i giorni dalle ore 13 alle 22).