La decisione è stata presa sulla base dell'articolo 12.5 del regolamento dell'istituto. I genitori: "Nostro figlio non ha mai avuto comportamenti generanti situazioni di pericolo per sé o per gli altri"

Ha preso tre note disciplinari ed è stato escluso dalla gita scolastica di 4 giorni prevista per maggio 2023. I genitori hanno quindi deciso di presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Campania, che ha preso in carico la vicenda sentenziando in favore dell’istituto. È quanto riporta il Corriere del Mezzogiorno in merito ad uno studente di una scuola secondaria di Napoli, i cui genitori ora potrebbero decidere di portare la questione anche sul tavolo del Consiglio di Stato.

Nella sentenza i giudici fanno riferimento al regolamento dell’istituto come elemento principale a sostegno della decisione della scuola. “Il Regolamento citato – scrivono le toghe – è chiaro nel ricollegare la sanzione disciplinare della esclusione degli alunni della Scuola Secondaria dalle visite guidate e/o dai viaggi di istruzione, alla semplice presenza di tre note disciplinari. Ciò a prescindere dal contenuto di tali note o dalle vicende che le hanno determinate”.

In particolare, il rimando è all’articolo 12.5 del documento, contestato dai genitori sulla base della natura delle sanzioni disciplinari del figlio e sull’assenza di “comportamenti generanti situazioni di pericolo per sé o per gli altri”. Tra le motivazioni scritte dai professori ci sono infatti “risate scomposte e fragorose”, “comportamenti poco corretti nei confronti della docente” e una generale “indisponenza” del ragazzo. I magistrati restano però convinti del corretto provvedimento dell’istituto, sottolineando “la indubbia funzione educativa della sanzione, in quanto volta a rafforzare il senso di responsabilità del figlio ed al contempo mirante a ripristinare la correttezza dei rapporti all’interno della comunità scolastica”.