Femminicidio Tramontano, le lacrime dei genitori di Giulia dopo la condanna di Impagnatiello – Video

Dopo la lettura della sentenza con cui la Corte d’Assise d’Appello di Milano ha confermato l’ergastolo per Alessandro Impagnatiello, ritenuto colpevole dell’omicidio della compagna Giulia Tramontano, incinta al settimo mese, i genitori della giovane sono scoppiati in lacrime. Visibilmente commossa, la madre ha scelto il silenzio davanti ai giornalisti: “Preferisco non dire nulla, questo gliel’ho promesso”, ha detto con voce rotta dall’emozione. Anche il padre, scosso, ha evitato dichiarazioni. Un dolore composto, quello della famiglia Tramontano, che ha atteso con dignità e riserbo la conferma della condanna in secondo grado per l’ex barman di Senago.