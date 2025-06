Wimbledon, Sabalenka sfida Sinner: alla fine “paga” il team dell’italiano – VIDEO

Due delusioni in meno di un mese per Jannik Sinner, che ha prima perso l’ormai storica finale del Roland Garros contro Alcaraz e poi è stato eliminato da Bublik agli ottavi ad Halle, con il kazako che ha anche vinto il torneo. Adesso l’italiano si prepara a Wimbledon e proprio nella giornata di lunedì è arrivato sui campi londinesi per cominciare ad allenarsi e prendere confidenza con l’erba. Ma mentre stava per cominciare la seduta pomeridiana, ha fatto “irruzione” nel suo campo Aryna Sabalenka, numero uno del ranking WTA, che ha deciso di lanciargli la sfida.

Poco prima dell'inizio della sessione d'allenamento, infatti, Sabalenka (che aveva terminato la sua preparazione durata un'ora su un campo vicino) ha deciso di interrompere Sinner con una proposta simpatica e che ha divertito i presenti: una sfida a colpire per primi un tubo di palline posizionato poco prima della linea di fondo. L'altoatesino ha accettato divertito, ma a trionfare è stata Sabalenka, che ha centrato il tubo per ben due volte. A pagare pegno è stato però non Jannik Sinner, ma… il suo staff! Il team dell'altoatesino è stato infatti costretto a fare delle flessioni come pegno dopo la sconfitta. Dopo una decina di minuti di show ed esibizione, i due campioni si sono salutati sotto rete con grande rispetto in mezzo a tanti sorrisi.