“Chi sta spiando i giornalisti in questo Paese? La risposta è molto semplice: o è stato lo Stato italiano con gli strumenti previsti dalla legge, che politicamente è una cosa discutibile. O se come ha detto il Copasir non c’entrano niente i servizi segreti, allora si pone un problema ancora più grande. Presidente Meloni, è lei che deve rispondere a questa domanda e dire chi è stato“. Sono le parole del leader di Iv, Matteo Renzi, intervenuto in Senato dopo le dichiarazioni di Giorgia Meloni in riferimento al caso Paragon.