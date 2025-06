I montepremi e gli sponsor? Non bastano. Holger Rune vuole guadagnare, insieme alla famiglia e in particolare alla sorella Alma, pure sulle sue racchette rotte durante le partite. Il tennista danese ha lanciato infatti il suo shop online, con tanto di pagina Instagram ufficiale. Il pezzo forte tra quelli in vendita? Sono proprio le racchette distrutte, ma autografate, da Rune. Sono poche e non proprio economiche, visto che il prezzo varia dai 5mila ai 6mila euro. Una follia, ma Rune sui social spiega pure perché comprarle sarebbe un affare.

“Le racchette distrutte di Holger Rune sono oggetti da collezione rarissimi, utilizzate in partite ufficiali e disponibili solo in numero molto limitato. Perché? Perché Holger raramente si lascia sopraffare dalla frustrazione. Ma quando lo fa, quel momento – e la racchetta – racconta una storia”. Si legge così sulla pagina Instagram shopholgerrune, riferimento ufficiale dello shop online del tennista danese. È una didascalia introduttiva ai nuovi pezzi disponibili sul sito: le racchette “spaccate” dal classe 2003 durante le sue partite.”Ora puoi possedere un pezzo di quel momento. Ogni racchetta è autentica, utilizzata in partita e completamente unica. Ne esistono solo poche”, si conclude il post Instagram della pagina.

Ognuna di queste racchette verrà autografata dall’attuale numero 8 al mondo prima di essere inviata all’acquirente. Un’iniziativa piuttosto inusuale, probabilmente unica nel tennis. Ovviamente le racchette non sono utilizzabili ma sono semplicemente da collezione, anche se in alcune in vendita sul sito l’usura è meno evidente. Uno store in cui comunque è possibile acquistare anche altro: maglie autografate, cappellini e pantaloncini sono tutti utilizzati dal tennista in partita e sono tutti sold out. Più semplice invece arrivare a poster, carte da gioco, libri e altri oggetti.

Intanto il danese – che evidentemente prova a darsi da fare anche nel mondo imprenditoriale – ha cominciato bene in questa prima parte di 2025, con la finale al Masters 1000 di Indian Wells e la vittoria all’ATP 500 di Barcellona battendo Carlos Alcaraz in finale. Quella è inoltre l’ultima sconfitta dello spagnolo nel 2025. Ma i soldi di montepremi e sponsor sembrano non bastare a Rune e famiglia, che prova a guadagnare anche dagli scatti d’ira (autografati).