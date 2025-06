“In tutto il suo discorso non ha avuto il coraggio di citare Donald Trump. È riuscita a dire che le bombe sull’Iran stanno creando un’occasione. Il vostro è un meschino doppiopesismo, non ci fa la lezioncina sull’aggredito e l’aggressore?“. A domandarlo, in maniera retorica, è Riccardo Ricciardi del Movimento 5 stelle a Giorgia Meloni, intervenuta nel primo pomeriggio alla Camera in vista del Consiglio europeo.