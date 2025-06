Da stamattina alle 5:30 fino alla graduale ripresa dalle 10:30, la circolazione dei treni sulla linea Bologna-Prato è stata sospesa per un problema tecnico a un treno che è rimasto fermo all’altezza di Vernio (Prato). La Rete ferroviaria italiana aveva avvertito che i treni avrebbero subito ritardi, cancellazioni e variazioni e così è stato: sempre Rfi ha spiegato che i ritardi sono stati “tra 120 e 220 minuti“.

Dalle 10:30 è stata annunciata la graduale ripresa della circolazione. Il malcontento dei passeggeri, però, non è venuto meno: “Se sapevano dalle 5:30 che la circolazione era sospesa mi chiedo perché abbiano fatto partire lo stesso il nostro treno da Firenze alle 8:40, già in ritardo, per poi farci fermare qui a Prato, dove siamo in attesa da almeno 40 minuti. Avremmo potuto organizzarci altrimenti, magari prendere un treno dell’Alta velocità che percorre una linea diversa” – ha commentato un passeggero fiorentino diretto a Bologna, rimasto a lungo bloccato a Prato.