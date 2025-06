La sindaca di Prato Ilaria Bugetti (Pd) – indagata per corruzione e per cui è stato chiesto l’arresto dalla procura – ha convocato una giunta straordinaria per comunicare ai suoi assessori la volontà di rassegnare le dimissioni. Poco prima delle 18 ha dato loro la notizia. Proprio una settimana fa, venerdì mattina, la sindaca aveva ricevuto un avviso di garanzia dalla procura di Firenze: in particolare i sostituti procuratori la accusano di essere stata corrotta dall’imprenditore Riccardo Matteini Bresci. Per lei i magistrati hanno chiesto gli arresti domiciliari, sui quali deciderà il gip dopo l’interrogatorio fissato per lunedì mattina.

Bugetti giovedì in occasione di un consiglio comunale durato meno di un’ora, tra le proteste dell’opposizione che ha poi lasciato l’aula, aveva detto pubblicamente di voler dimostrare la sua innocenza andando avanti nel suo ruolo. Oggi poi ha convocato la giunta d’urgenza. Un cambio di marcia dettato forse dalla notizia che anche l vicesindaco di Prato Simone Faggi (Pd) sarebbe stato raggiunto nella giornata di oggi da un avviso di garanzia per false attestazioni al pubblico ministero nell’ambito dell’inchiesta. La sindaca dovrà ora consegnare le dimissioni al consiglio comunale: c’è tecnicamente un periodo di 20 giorni nelle quali può ritirarle. Alla scadenza di quella data, il ministero dell’Interno dovrà nominare un commissario prefettizio per reggere le sorti dell’amministrazione, sino alla convocazione di nuove elezioni comunali.