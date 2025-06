“Perché io sono matto. E ti sfondo di botte“. È diventata virale sui social la reazione nervosa di Francesco Acerbi contro un tifoso del Psg presente fuori dal ritiro dell’Inter negli Usa per la classica sessione di foto e autografi. Non è sicuramente un momento positivo per i nerazzurri, reduci dalla storica sconfitta contro il PSG in finale di Champions League, dall’addio di Inzaghi, l’arrivo di Chivu e il pareggio contro il Monterrey all’esordio al Mondiale per Club. I nervi sono ancora scoperti per quanto accaduto nell’ultimo mese, come dimostra appunto il comportamento di Acerbi.

Il sostenitore del club parigino avrebbe infatti ironizzato sul duello Acerbi-Barcola in finale di Champions, con il talento del Psg che ha dribblato con una finta di suola il difensore italiano. Acerbi non l’ha presa benissimo e – grazie a una traduzione simultanea di un tesserato dell’Inter – si è rivolto al tifoso dicendo: “Sono serio, non mi piace essere preso per il culo. Se esco da lì e tu mi dici ‘Acerbi-Barcola’, no. Perché io sono matto. E ti sfondo di botte”.

Reazione che ha lasciato impietrito il tifoso, che come si vede dal video, non ha nemmeno reagito. Acerbi in particolare sta vivendo settimane non semplicissime: prima la sconfitta in finale di Champions League, poi il rifiuto della convocazione in nazionale e poi il siparietto con Spalletti. Adesso un inizio complicato anche al Mondiale per Club.