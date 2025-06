Ferrovie dello Stato e Trenitalia avvertono: "possibili disagi alla circolazione". Ci sono fasce orarie garantite per il trasporto regionale: dalle ore 6 alle ore 9 e poi dalle 18 alle 21. Per il trasporto locale varia in base alla regione

Nella giornata di venerdì 20 giugno sono previsti disagi in diversi settori per lo sciopero generale nazionale proclamato da alcune sigle sindacali autonome, ma le maggiori difficoltà dovrebbero verificarsi nei trasporti. Ferrovie dello Stato sottolinea possibili disagi alla circolazione dalle 21 di giovedì 19 fino alle 21 di venerdì 20. Sono previste delle fasce di garanzia per il trasporto regionale tra le ore 6 e le ore 9 e poi dalle 18 alle 21. Per il trasporto pubblico locale, invece, le fasce orarie garantite sono diverse a livello regionale. Trenitalia ha chiesto ai passeggeri di informarsi e se necessario di riprogrammare il proprio viaggio, avvertendo che potrebbero esserci cancellazioni totali o parziali di Frecce, Intercity e treni regionali.

Pochi giorni fa anche Ita Airways ha annunciato di aver dovuto cancellare 34 voli a causa dello sciopero previsto per venerdì 20 giugno. Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, a Milano sono a rischio metropolitane, autobus e tram, ha fatto sapere Atm, l’azienda responsabile del trasporto pubblico milanese: “Il servizio delle nostre linee non è garantito dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18, fino al termine del servizio”, avverte. Saranno quindi garantite le corse del primo mattino e del primo pomeriggio.

Il personale di Trenord, come specificato dalla stessa azienda, non è invece coinvolto dallo sciopero che però potrebbe interessate quello di Rfi, gestore dell’infrastruttura. Di conseguenza, anche il trasporto ferroviario regionale della Lombardia potrebbe subire “ripercussioni” con “variazioni di percorso o cancellazioni”. In ogni caso, ha specificato Trenord, saranno in vigore le fasce orarie di garanzia – dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 – durante le quali “viaggeranno i treni compresi nella lista dei servizi minimi garantiti”. Anche a Roma ci saranno disagi: Atac e Cotral hanno annunciato disservizi per bus, metro e tram. Il servizio sarà garantito solo da inizio servizio fino alle 8.30 e poi dalle 17 alle 20. L’azienda di trasporti della Capitale fa sapere anche che alcune stazioni della metro potrebbero essere chiuse e, in quelle aperte, non è garantito il funzionamento di scale mobili e ascensori.