Nell’assegnazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione al Comune di Maglie “posso garantire che non c’è nessun favoritismo, come non c’è stato nessun favoritismo presso altri Comuni”: lo ha detto il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr, Tommaso Foti, rispondendo al question time alla Camera. Foti ha ricordato che l’assegnazione per due interventi a Maglie, per complessivi 9 milioni di euro, è stata fatta quando il presidente della Regione Puglia era Emiliano. “Se vi è un governo di sinistra può dare i soldi al Comune di Maglie, se vi è un governo di centrodestra non può farlo?”, ha detto Foti, secondo cui non bisogna misurare i colori politici delle amministrazioni ma guardare alle esigenze dei territori. La riqualificazione, ha aggiunto, “passa anche per gli impianti sportivi”. Le assegnazioni di fondi europei “sono accordi che vengono assunti in piena collaborazione con le Regioni”, ha concluso. All’inizio del proprio intervento, citando alcuni dati del Cnel, con sarcasmo il ministro ha detto al gruppo del M5s che “non è obbligatorio essere intellettualmente onesti“.