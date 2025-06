Quasi sei anni di relazione perfetta, ma negli ultimi otto mesi qualcosa inizia a scricchiolare. “Stiamo insieme da sei anni. Fino a circa otto mesi fa era fedele e leale. Eravamo innamorati e formavamo una coppia fantastica. Da un giorno all’altro, è cambiato. Ha iniziato a bere dopo il lavoro, incontrando i colleghi nei fine settimana e scomparendo per ore e ore. Un venerdì sera non è più tornato a casa. Ero fuori di me dalla preoccupazione. Lo immaginavo morto in un fosso. Ma poi è rientrato come se nulla fosse successo, rifiutandosi di dire dove fosse stato o con chi. Ora è completamente indipendente. Fa quello che gli pare e non gli importa un fico secco della mia salute sessuale o dei miei sentimenti”, le parole di una donna è preoccupata per la situazione sentimentale che sta vivendo col compagno e che ha scritto alla rubrica Just Jane sul Mirror.

I sospetti aumentano. Prima un tradimento, poi un altro: “Di recente sono tornata a casa dal lavoro e ho trovato un’altra donna sdraiata sul nostro letto. Era uscito per comprare da bere e l’aveva lasciata a sonnecchiare, pensando che fossi di turno di notte. Mi sono fatta prendere dal panico e lei è scappata via. Ora l’ho appena beccato con una mia vecchia compagna di scuola. Erano nudi e facevano sesso nel nostro capanno sporco e infestato di ragnatele. Lui implora compassione e comprensione”.

Un cambiamento drastico, poi l’ammissione: “Sono sesso-dipendente – ammette l’uomo – Non posso farne a meno”. La donna, che comunque continua ad amarlo, si fida e gli crede, anche se i dubbi restano: “Sono una persona ragionevole. Se ha davvero un problema di salute, allora voglio aiutarlo, ma ho il sospetto che questo disturbo sia spuntato dal nulla. Che tipo di persona crudele farebbe una cosa del genere?”.