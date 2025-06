“Credo nell’innocenza di Andrea Sempio fino a prova contraria e credo nella sentenza definitiva. Non mi aspetto risultati eclatanti”. Così l’ex comandante del Ris Luciano Garofano, consulente della difesa di Andrea Sempio e a capo delle indagini all’epoca del delitto di Garlasco, al suo arrivo in questura a Milano per l’incidente probatorio nell’ambito dell’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi.

“Ora apriremo alcuni reperti, valuteremo la catena di custodia, lo stato di conservazione e cominceremo le campionature“, ha spiegato Garofano ai giornalisti presenti”. “Vedremo i reperti per la prima volta, ragioneremo insieme sui risultati: sarà l’esito delle analisi a contare davvero”, ha concluso.