I negoziati in corso con gli Usa per un accordo sul nucleare sono diventati inutili dopo l’attacco di Israele all’Iran, lanciato all’alba di venerdì con il nulla osta di Washington. Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri di Teheran, Esmaeil Baqaei: “L’altra parte ha agito in un modo che ha reso il dialogo senza senso. Non è possibile affermare contemporaneamente di stare negoziando e parlando per raggiungere un’intesa su una questione, mentre allo stesso tempo si permette a un regime razzista di violare l’integrità territoriale dell’Iran”, afferma. Il governo di Teheran, però, non si è ancora ritirato ufficialmente dal sesto round di colloqui sul nucleare, in programma domenica a Muscat, in Oman: “Non è ancora chiaro quale decisione prenderemo”, dice il portavoce della diplomazia. L’incontro avrebbe dovuto essere la prima occasione in cui le parti si sarebbero scambiate proposte scritte.

“Non possiamo immaginare che il regime sionista avrebbe inscenato una guerra del genere nella regione senza il coordinamento o il consenso consapevole degli Stati Uniti”, attacca il rappresentante iraniano. Venerdì infatti il presidente Usa Donald Trump ha esaltato l’operazione israeliana, definendola “eccellente” e affermando che servirà a convincere la Repubblica islamica a negoziare “in modo serio” sul programma atomico. E lo stesso premier di Tel Aviv, Benjamin Netanyahu, ha dichiarato che l’attacco non sarebbe partito senza l’appoggio dell’alleato.

L’offensiva di Israele è stata lanciata dopo che l’Aiea, l’Agenzia Onu per l’energia atomica, ha accusato formalmente l’Iran di nascondere le proprie attività di arricchimento dell’uranio, violando il Trattato di non proliferazione. Secondo quanto riporta il New York Times, peraltro, la maggior parte del programma nucleare iraniano resta intatto anche dopo i raid: non è stato colpito, infatti, il più probabile deposito di combustibile nucleare, che si trova al di fuori dell’antica capitale Isfahan. Le forze di Tel Aviv, riferisce il quotidiano, potrebbero aver deciso di non bombardarlo per evitare di rilasciare combustibile nell’ambiente, creando il rischio di radiazioni e trasformando di fatto l’impianto in una bomba sporca. Teheran, attraverso il portavoce dell’agenzia atomica nazionale, conferma che il sito di arricchimento di Fordow (il secondo, dopo quello di Natanz, a essere bersagliato dai missili israeliani) ha subito solo “danni limitati ad alcune aree”: “Avevamo già spostato una parte significativa delle attrezzature e dei materiali, e non ci sono stati danni estesi e non ci sono preoccupazioni di contaminazione”.

I progressi iraniani sull’energia atomica vengono citati anche dagli esponenti del governo italiano come giustificazioni alla mossa israeliana: “Il processo dell’arricchimento dell’uranio è arrivato verso la fine e quindi è partito questo scontro, che era annunciato da anni ed è drammatico. Se non ci sarà la garanzia che l’Iran rinunci all’arma nucleare sarà impossibile per tutta la comunità internazionale fermare Israele, perché lo considera il presupposto della sua possibilità di sopravvivenza“, dice il ministro della Difesa Guido Crosetto al Tg1. Al telegiornale ammiraglio Rai parla anche il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani: “Abbiamo il rapporto dell’Agenzia delle Nazioni Unite secondo il quale l’Iran ha violato le regole ed è andato al di là della linea rossa per quanto riguarda la costruzione dell’arma atomica. Quindi le osservazioni israeliane sono assolutamente fondate”, afferma.