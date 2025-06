È stato trovato in acqua, senza vita, davanti al porticciolo turistico di Su Siccu a Cagliari. Il cadavere di Mariano Olla, sedicenne di Sestu, comune della Città metropolitana di Cagliari, è stato così recuperato dai vigili del fuoco. Il corpo è stato trovato a poca distanza dalla riva davanti alla spiaggetta del parcheggio Cuore, utilizzato come posteggio per le auto in occasione delle partite del Cagliari. Da un primo esame, il ragazzo, che indossava dei pantaloncini e scarpe ma era a torso nudo, non presenta segni di violenza.

La segnalazione è arrivata all’alba. La zona del porticciolo è frequentata dai giovani cagliaritani anche la notte: sul lungomare di Su Siccu infatti ci sono molti locali aperti fino a tardi. E proprio in riva al mare, nella notte tra venerdì e sabato, era in in corso una festa: non si sa ancora però se il sedicenne abbia preso parte al party. Le indagini della Polizia sono ancora in corso e sono già stati sentiti diversi testimoni. Non è ancora esclusa nessuna pista, compresa quella che il decesso possa essere avvenuto a qualche decina di metri nella zona interna del vicino porticciolo. Il corpo potrebbe essere stato poi trascinato dalla corrente sulla spiaggetta del parcheggio Cuore.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco che hanno riportato il corpo sulla banchina, sono intervenuti anche i soccorsi del 118. La Polizia sta cercando di ricostruire anche con i familiari le ultime ore di vita del giovane. Ancora da capire se ci fosse qualcuno con lui al momento del decesso. La salma è stata trasportata all’obitorio del Brotzu ed è stata disposta l’autopsia che sarà effettuata lunedì mattina.

Secondo una prima ispezione cadaverica, non sarebbero presenti segni evidenti di violenza. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori, anche quella di una caduta accidentale nelle acque del porticciolo, con la corrente che potrebbe aver trascinato il corpo fino alla spiaggetta: ma, al momento, tutte le piste restano aperte.