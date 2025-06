Il ministro degli Esteri contro le opposizioni che chiedevano un'informativa urgente sugli attivisti fermati in Egitto. Pd, M5s, Avs: "Non offenda"

Mentre si allarga ulteriormente la crisi in Medio Oriente, in Italia scoppia la polemica tra il ministro degli Esteri e le opposizioni. Antonio Tajani, interpellato da SkyTg24 sulla richiesta di informativa urgente delle scorse ore sul caso degli attivisti fermati in Egitto, ha replicato attaccando i partiti: “Stamattina all’alba ero già qui”, all’unità di crisi della Farnesina, “e invito tutti quanti a seguire il mio esempio, anche l’opposizione a svegliarsi presto la mattina. Mi auguravo mi chiamassero alle 3.30-3.45, quando c’è stato l’attacco” di Israele all’Iran. “Io sono pronto ad andare in qualsiasi momento in Parlamento”.

Parole che hanno acceso lo scontro. “Fino a ieri Tajani diceva che non c’erano segnali di attacchi imminenti. Quindi mi pare che quello che si deve svegliare sia lui e non le opposizioni”, ha detto la segretaria Pd Elly Schlein al Tg3. “Anche perché il ministro Crosetto dice il contrario e cioè che si aspettavano un’iniziativa di questo tipo, tant’è che da due giorni hanno avvertito i nostri militari presenti nelle missioni all’estero. Quindi, anziché attaccare le opposizioni, si parlassero tra di loro, si mettessero d’accordo tra di loro”. Alla dem si è unito Angelo Bonelli di Avs: “Non ci siamo svegliati adesso – le fa eco Angelo Bonelli di Avs – il ministro misuri le parole di fronte ad una situazione davvero preoccupante e abbia rispetto per le opposizioni”. E la 5 stelle Daniela Torto ha aggiunto: “Smetta di offendere le opposizioni”.

Tajani, poco prima, aveva parlato anche a Mattino5: “Non credo che gli attacchi israeliani siano conclusi”, ha dichiarato, spiegando di aver parlato con il ministro degli Esteri Israel Gideon Sàar. “Ho chiesto di evitare una escalation” con l’Iran e “ribadito l’amicizia con il popolo israeliano ma ho ribadito la necessità del cessate il fuoco a Gaza. Chiediamo a Israele, avendo vinto di fatto la guerra con Hamas, di risparmiare la popolazione civile”. Tajani ha fatto sapere che parlerà anche con il suo omologo iraniano e con il ministro degli Esteri dell’Oman, Paese mediatore sul dossier nucleare.

Intanto il ministro ha annullato tutti i suoi impegni odierni. Dopo le ultime polemiche, il Gabinetto ha fatto sapere di essere in contatto con le presidenze di Camera e Senato per offrire la disponibilità del ministro Tajani a riferire in Parlamento, a partire già da oggi pomeriggio. In queste ore il Ministro Tajani sta avendo consultazioni con i governi di Stati Uniti, Israele, Iran e Oman per invitare tutte le parti a una immediata de-escalation.