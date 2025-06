Il senatore democratico della California Alex Padilla è stato allontanato con la forza da una conferenza stampa a Los Angeles del Segretario per la sicurezza interna Kristi Noem sulle manifestazioni di protesta contro i raid anti-migranti. “Sono il senatore Alex Padilla. Ho delle domande per il segretario”, ha detto Padilla a Noem, mentre diversi uomini lo hanno spinto fisicamente fuori dalla conferenza stampa. Il video mostra Padilla che viene portato in un corridoio esterno e spinto a terra con la faccia in avanti, mentre gli agenti con i giubbotti identificativi dell’Fbi intimano al senatore di mettere le mani dietro la schiena. Gli agenti lo hanno poi ammanettato. La Casa Bianca ha condannato il senatore: “Dovrebbe vergognarsi del suo comportamento infantile”, ha dichiarato la portavoce dell’amministrazione, Karoline Leavitt, su X. “Si è intromesso nel bel mezzo di una conferenza stampa ufficiale tenuta da un segretario di Stato si è lanciato incautamente verso il podio dove stava parlando Kristi Noem e poi si è rifiutato di lasciare la stanza e di seguire le indicazioni delle forze dell’ordine”