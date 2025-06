Si tuffa nell’Adda per fare un bagno ma non riemerge: morto annegato un sedicenne

Si è tuffato intorno alle 13 nel fiume Adda per fare un bagno, all’altezza di Trezzo sull’Adda, ma non è più riemerso. È morto così un sedicenne originario del Sudan e residente a Cornate d’Adda. Il cadavere del ragazzo è stato recuperato poche ore dopo, nel pomeriggio di giovedì, dai sommozzatori dei Vigili del fuoco del nucleo del Comando di Milano. Le ricerche, scattate immediatamente, hanno portato al ritrovamento del corpo privo di vita del 16enne a circa 4 km a valle della Chiesa della Concesa sulla Martesana. L’autorità giudiziaria ha disposto l’autopsia per chiarire le cause della morte.

In contemporanea, sempre nella stessa zona, sono proseguite le ricerche di una donna di 62 anni la cui scomparsa era stata denunciata dal marito, intorno alle otto del mattino. I sommozzatori e i nuclei Sapr e Tas provenienti dai comandi di Milano e Bergamo stanno scandagliando il canale Martesana dopo che i filmati delle telecamere avrebbero ripreso la donna intorno alle 5 gettarsi nelle acque dell’Adda. Le ricerche proseguiranno finché le condizioni di luce lo permetteranno.