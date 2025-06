Il Politecnico di Milano è stato evacuato dopo la rottura di un frigo nel laboratorio di chimica. L’allarme è scattato dopo le 13 di giovedì 12 giugno: all’interno dell’impianto per il congelamento c’erano 5 grammi di sali di diazonio, composti organici che possono essere esplosivi, soprattutto allo stato solido, e rilasciare azoto gassoso.

Il pericolo deriva proprio dal fatto che questi sali debbano essere conservati a una temperatura inferiore di cinque gradi, altrimenti diventano instabili e possono comportare il rischio di un’esplosione accidentale.

I locali sono stati messi in sicurezza e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Nucleo NBCR e gli artificieri dei carabinieri che, al termine della bonifica, hanno fatto brillare i sali in sicurezza per scongiurare il pericolo. È il secondo incidente in poco più di una settimana nel laboratorio di chimica: il 3 giugno una ricercatrice di 54 anni è rimasta ferita alla mano e ha perso il pollice sinistro per lo scoppio di un’ampolla mentre maneggiava acido ipofosforoso e sali di azoto.