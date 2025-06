“Non c’è nessuna comunicazione ufficiale ma solo un articolo di giornale. Abbiamo contatti con i responsabili che sono quelli della sicurezza interna ed eventualmente riguarderebbe solo cittadini di Paesi non disponibili ad accogliere i loro connazionali irregolari negli Usa. L’Italia aveva risposto ad un questionario proveniente dagli Usa dicendo che noi siamo pronti ad accogliere i nostri concittadini irregolari con il rispetto dei diritti di queste persone e delle regole consolari. Domani ho una telefona con Rubio per la situazione in Ucraina e Medio Oriente, affronterò anche questo tema quindi non vedo pericoli per gli italiani”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani arrivando all’assemblea Confcommercio, in merito alla possibilità che i cittadini italiani irregolari negli Usa vengano trasferiti a Guantanamo dall’amministrazione Trump.