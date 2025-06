Il governo di Donald Tusk incassa la fiducia e si prepara a una fine di mandato con nuovi scontri con la Presidenza della Polonia, dopo l’elezione a capo dello Stato dell’ultraconservatore Karol Nawrocki, esponente di Diritto e Giustizia (Pis).

Dopo la vittoria elettorale del principale partito di opposizione all’esecutivo di Varsavia, era stato lo stesso premier di Piattaforma Civica, formazione moderata parte del Partito Popolare Europeo, a chiedere il voto di fiducia per lanciare un segnale chiaro al Paese e agli altri partiti. Una mossa rischiosa, dato che la maggioranza gode di uno scarto in Parlamento di appena 12 deputati. Ma il risultato gli ha dato ragione: sono 243 i parlamentari sui 460 totali che hanno sostenuto Tusk, ottenendo la maggioranza semplice necessaria per la sopravvivenza del governo.

“Chiedo un voto di fiducia perché ho la convinzione, la fede e la certezza che abbiamo il mandato per governare e assumerci la piena responsabilità di ciò che sta accadendo in Polonia”, aveva detto Tusk nella sua dichiarazione prima del voto finale, anticipando anche l’intenzione di procedere a un rimpasto di governo.