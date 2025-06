Polonia, il premier Tusk chiederà il voto di fiducia l’11 giugno dopo la vittoria dei nazionalisti alle Presidenziali

La freddezza con la quale il blocco euro-atlantico ha accolto la vittoria del nazionalista Karol Nawrocki al ballottaggio delle Presidenziali in Polonia spiega meglio di qualsiasi altra cosa la preoccupazione degli alleati per il futuro del Paese dell’Est Europa. Perché la conferma di un esponente del partito Diritto e Giustizia (Pis) come prima carica dello Stato rischia di aprire una crisi di governo che potrebbe travolgere l’esecutivo moderato guidato da Donald Tusk. Preso atto del risultato, il primo ministro ha infatti annunciato che l’11 giugno chiederà il voto di fiducia in Parlamento.

Una mossa rischiosa che il capo del governo ritiene evidentemente necessaria per mantenere la propria legittimità. Rischiosa perché la maggioranza vanta 242 deputati appartenenti a quattro diversi partiti su un totale di 460 rappresentanti dell’assemblea. Questo significa che il margine per ottenere il 50%+1 necessario a evitare una crisi di governo è di soli 12 scranni. Diversamente, il Paese rischierebbe di tornare a elezioni dopo nemmeno due anni di mandato. E a quel punto i tre partiti dell’ultradestra potrebbero anche trovare un accordo che, stando almeno agli ultimi sondaggi, potrebbe consegnare loro il 52% delle preferenze come coalizione. Un’eventualità che ribalterebbe il posizionamento della Polonia all’interno del contesto europeo e anche rispetto alla questione ucraina che, per motivi economici e demografici, rappresenta un tema di primaria importanza per Varsavia.

La mossa di Tusk, oltre che legittimare il suo incarico, ha anche l’obiettivo di depotenziare un eventuale ostruzionismo del presidente riguardo alle future riforme. Il capo dello Stato ha infatti il potere di veto sulle leggi e la vittoria di Nawrocki potrebbe rendere estremamente difficile per Tusk portare avanti la sua agenda filoeuropea. “Stiamo iniziando la sessione in una nuova realtà politica – ha detto così Tusk all’inizio di una riunione di gabinetto a Varsavia – La realtà politica è nuova perché abbiamo un nuovo presidente. Ma la Costituzione, i nostri obblighi e le aspettative dei cittadini non sono cambiati. In Polonia governa il governo, il che è un grande obbligo e un grande onore”.