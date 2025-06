Ilary Blasi torna a provocare Luciano Spalletti con un video pubblicato su Instagram tre giorni dopo l’esonero da commissario tecnico della Nazionale. Nella clip, la showgirl romana danza di spalle sulle note di Piccolo uomo di Mia Martini, accompagnata da cinque emoticon che ridono a crepapelle. Una chiara allusione al tecnico toscano. Il riferimento infatti è a una lunga e annosa polemica: nel 2016, quando Spalletti da allenatore della Roma confinò in panchina Francesco Totti, allora marito della Blasi, lei lo definì pubblicamente “un uomo piccolo”. Il tecnico rispose ironicamente regalando proprio quella canzone a Ilary Blasi.

La tensione tra i due però non si è mai placata: nella recente biografia di Spalletti, il tecnico definisce Ilary Blasi una “piccola donna”. Il paradosso è che la showgirl attaccò Spalletti per difendere l’ex marito Totti, che nel frattempo ha fatto pace con l’allenatore. Ma per Ilary Blasi la questione evidentemente non è chiusa, come dimostra il video beffardo apparso sui social.