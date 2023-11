“Dalla parte del cuore si fa l’abbraccio”, ha detto il ct della Nazionale azzurra Luciano Spalletti incontrando e abbracciando l’ex capitano della Roma Francesco Totti al Bambin Gesù. I due si sono ritrovati per una visita all’ospedale pediatrico di Roma insieme ad una delegazione della Nazionale guidata dal Presidente della Figc, Gabriele Gravina, il capo delegazione della Nazionale, Gianluigi Buffon e il difensore Giovanni Di Lorenzo.

“Cosa ci siamo detti? Niente, perché avendo un rapporto che è sempre andato oltre al calcio, fra noi basta un semplice sguardo, ed è tutto racchiuso in un abbraccio”, ha detto Francesco Totti dopo l’incontro. “L’abbraccio con Spalletti è secondario. Questa è una giornata speciale soprattutto per i bambini che siamo venuti a trovare”, ha aggiunto l’ex capitano della Roma. Il ct della Nazionale è d’accordo: “Non poteva esserci occasione migliore per ritrovarci. Se questo momento lo doniamo a qualcuno è ancora meglio: le cose non le dobbiamo fare per noi, ma per gli altri”.

A creare i presupposti per la riappacificazione era stato Fiorello durante una puntata di Viva Rai 2, quando Totti ospite aveva telefonato in diretta a Spalletti. Ora anche l’abbraccio simbolico, che sancisce la fine di una tensione cominciata nella stagione del ritiro dell’ex capitano giallorosso e via via aumentata negli anni successivi, tra accuse e frecciatine.