Strage di Graz, ritrovata una bomba artigianale nell’abitazione dell’attentatore

Una “bomba a tubo non funzionante” è stata ritrovata dalla polizia nell’abitazione del 21enne Arthur A., lo studente che nella giornata di martedì ha aperto il fuoco in due aule nella sua ex scuola a Graz, in Austria, uccidendo almeno 11 persone e ferendone gravemente altre 27 prima di suicidarsi nei bagni dell’istituto. Da quanto riferiscono gli agenti, l’ordigno, una volta assemblato, sarebbe servito al giovane per sferrare un attacco dinamitardo, dato che nella sua casa sono stati rinvenuti anche progetti abbandonati per un attentato esplosivo.

La perquisizione degli investigatori ha però portato al sequestro della bomba artigianale. Nell’abitazione del 21enne sono state trovare anche una lettera e un video di addio. Il giovane viveva con la madre vicino alla città teatro della strage. “È stata trovata una lettera di addio in formato analogico e digitale”, ha dichiarato alla televisione pubblica Orf Franz Ruf, direttore della sicurezza pubblica del ministero dell’Interno austriaco. “Dice addio ai suoi genitori. Ma dalla lettera di addio non si capisce quale sia il movente e questo è un argomento che richiede ulteriori indagini”.