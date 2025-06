Santanchè, rallenta il processo per falso in bilancio: cambiano due giudici, il dibattimento inizierà solo dopo l’estate

Rallenta in partenza il processo per falso in bilancio a carico della ministra del Turismo Daniela Santanchè e di altri 16 imputati per il crac Visibilia. All’udienza di martedì, il presidente del collegio Giuseppe Cernuto ha annunciato alle parti il prossimo trasferimento dei due giudici “a latere”, Francesca Ballesi e Lorenzo Lentini, dal Tribunale penale rispettivamente all’Ufficio gip e al settore civile: anche se la data del cambio di funzioni non si conosce ancora, il dibattimento non potrà quindi iniziare fino all’arrivo dei loro sostituti, cioè dopo l’estate, perché in caso contrario i difensori avrebbero il diritto di chiedere la ripetizione degli atti svolti. “Il collegio deve avere una sua stabilità, non posso iniziare un dibattimento del genere con colleghi già trasferiti”, ha spiegato il presidente in aula.

Attualmente il processo è ancora fermo alla fase delle questioni preliminari (quelle ad esempio sulla competenza, sulle nullità e sulla costituzione delle parti). I giudici si sono ritirati in camera di consiglio per decidere su una serie di eccezioni presentate in udienza dalle difese, dopo che lo scorso 13 maggio i pm Marina Gravina e Luigi Luzi hanno depositato i nuovi capi d’imputazione, riscritti in modo più analitico e preciso secondo le indicazioni del Tribunale. Gli avvocati contestano in particolare la comparsa in alcuni capi dell’espressione “bilancio consolidato” rispetto al “bilancio di esercizio” che secondo loro modifica la sostanza delle accuse e quindi dovrebbe consentire agli imputati di avere un nuovo termine a disposizione per chiedere il rito abbreviato o il patteggiamento.