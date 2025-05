Caos Juve, Elkann caccia Giuntoli. Arrivano Comolli e Tognozzi, a Chiellini più poteri

Clamoroso alla Juventus. Giugno 2025 sarà il mese dell’ennesimo anno zero. Con una mossa drastica, John Elkann ha deciso di cacciare l’uomo a cui erano state affidate le chiavi del progetto bianconero: il direttore tecnico Cristiano Giuntoli. La separazione sarà ufficializzata a breve, mentre si stanno definendo le modalità e i termini dell’addio. Insieme a Giuntoli lasceranno anche i suoi collaboratori più stretti, Giuseppe Pompilio e Stefano Stefanelli, segnando così una netta discontinuità con la precedente gestione sportiva.

Nonostante la qualificazione alla Champions League, le prestazioni della squadra non sono state all’altezza delle aspettative, con eliminazioni premature sia in Champions League che in Coppa Italia, e una campagna acquisti che nonostante gli oltre i 200 milioni spesi ha dato pochissimi frutti. In più la cessione a prezzi contenuti di giovani di talento come Huijsen o Soulé hanno pesato eccome sulla scelta di allontanare Giuntoli.

A guidare il nuovo corso sarà Damien Comolli, ex presidente del Tolosa, che assumerà un ruolo dirigenziale di rilievo all’interno della Juventus. Accanto a lui, Giorgio Chiellini vedrà aumentare le sue responsabilità all’interno del club, passando da un ruolo istituzionale a una posizione più operativa nella gestione sportiva. Chiellini, simbolo della Juventus per molti anni, rappresenterà un punto di continuità e identità per il club. Completerà il nuovo assetto dirigenziale il ritorno di Matteo Tognozzi, già capo scout delle giovanili e della prima squadra, che rientrerà dopo un’esperienza al Granada per assumere un ruolo strategico nell’area sportiva. Insomma, la Juventus ha fatto tabula rasa. Si riparte, per l’ennesimo anno, con un nuovo progetto.