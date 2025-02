Thiago Motta l’aveva convinto con una semplice telefonata. A Kolo Muani sono bastati 262 minuti per ripagare la sua fiducia e mettere d’accordo tutti, anche i più scettici. Cinque gol contro Napoli, Empoli e Como (con 5 tiri in porta) in sole 3 partite: un impatto clamoroso quanto inaspettato. E soprattutto da record: il francese, infatti, è il primo giocatore capace di segnare almeno cinque reti nelle sue prime tre presenze di Serie A nell’era dei tre punti (dalla stagione 1994-1995, per intenderci). “Faccio l’attaccante e allora calciare un rigore non è una responsabilità, ma solo un’opportunità per segnare”, dirà proprio al termine della gara del Sinigaglia (che ha deciso con la seconda doppietta consecutiva). L’Erasmus in Italia con la maglia della Juventus è iniziato forse meglio di quanto avrebbe potuto immaginare. Sempre in campo e determinante, per un contratto a tempo determinato che non vieterà, però, la dirigenza bianconera di ritrattare l’offerta con il Psg anche dopo la scadenza del prestito. Magari, finanziato proprio da Vlahovic che, contro la squadra di Fabregas, è rimasto a guardare dalla panchina. Per 90’.

Una partenza da Kolo-ssal: Muani era già stato in Italia

Cinico e glaciale. Da quando è arrivato alla Juventus, Kolo Muani segna a ripetizione. Tre partite e due premi di migliore in campo: un gol ogni 52’. In girata, di “rapina”, forte sul primo palo, di rigore e puntando un’intera difesa. Per la terza volta in carriera, l’attaccante francese ha segnato in tre partite consecutive: prima di replicarsi in Italia, aveva lasciato il segno – alla sua maniera – con le maglie di Nantes (stagione 2020-2021) e Francoforte (2022-2023).

E se vi dicessimo che Kolo Muani era già stato in Italia? Accostato in passato anche al Milan, il francese aveva svolto due provini con Cremonese e Vicenza: “I club francesi non mi prendevano perché a scuola non avevo buone pagelle. Quindi provai in Italia con queste due squadre. Ma non stavo bene: mi mancava casa, non avevo amici e a essere sincero non ero neanche così esaltato all’idea di firmare. Mio padre mi vide triste e mi riportò a casa. Non parlavo con nessuno, non sapevo una parola d’italiano”. Qualche anno più tardi, Muani ha lasciato proprio la sua Francia (in Ligue 1 solo 11 gol in 54 presenze) per conoscere più da vicino la Serie A. E il mondo Juve.

Kolo segna, Vlahovic guarda dalla panchina

Kolo Muani ha scoperto la sua routine italiana: inventa, segna, esulta. Veloce e dinamico, senza dare veri punti di riferimento alla difesa avversaria. Il confronto, in numeri, con Vlahovic sorride in prospettiva al nazionale francese: dal mese di settembre il serbo ha segnato 8 gol in Serie A, per Muani sono già 5 in meno di due settimane. Prendendosi la scena e un posto da titolare, proprio ai danni dell’ex Fiorentina. Perché mettere in campo per tutta la partita un calciatore in prestito secco per lasciare in panchina il centravanti con lo stipendio più alto della squadra? In questo momento, le gerarchie e le scelte di Motta sono ben chiare: puntare su chi è funzionale alla sua idea di calcio. Anche al costo di prendere decisioni forti (e impopolari), svalutando il centravanti serbo, e sapendo che tra 4 mesi il francese tornerà a Parigi. Nonostante il prestito secco – da 1 milione di euro, oltre ad oneri accessori pari a 2,6 milioni e con il corrispettivo che potrà essere aumentato per un ammontare non superiore a 2 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi – però, nulla vieterà a Giuntoli di rinegoziare a oltranza durante l’estate. “Quando riterrò che sarà il momento, giocheranno insieme. Ma ci saranno anche delle partite dove non giocheranno né uno, né l’altro. L’importante, però, è il collettivo e la squadra: dobbiamo essere equilibrati”. Per ora, l’equilibrio dice che il 20 sta in campo, il 9 seduto.