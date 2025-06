“Oggi non era qui”: Sinner svela il motivo dell’assenza del padre alla finale del Roland Garros

La famiglia. Un concetto che Jannik Sinner ripete spesso durante le varie dichiarazioni pre e post partita. “Siamo una famiglia umile“, ha ribadito Sinner dopo la sconfitta contro Carlos Alcaraz in finale al Roland Garros (tutti i record battuti). Una famiglia umile e sempre presente (o quasi). L’italiano – dopo aver scherzato sull’assenza del fratello in finale a Roma (“era a vedere la Formula 1”) – ha infatti spiegato l’assenza del padre nell’atto conclusivo dello slam parigino.

Presente invece la mamma. “Mio padre non era qui perché oggi lavorava (fa il cuoco, ndr). Nulla cambia in famiglia riguardo al nostro successo. È stato bello vedere mia madre qui”, ha dichiarato il tennista altoatesino. “Cosa mi aiuterà dopo questa sconfitta? La mia famiglia, le persone che mi conoscono”.

Le parole di Sinner dopo la sconfitta in finale

Per Jannik Sinner, poi, anche qualche domanda sul pubblico, schieratosi dalla parte di Alcaraz soprattutto dopo i primi due set vinti dall’italiano. “Carlos è un giocatore che piace molto al pubblico, non ho nessun problema”. Umiltà e fair play alla base di tutto per l’altoatesino, che ha poi chiuso con un significativo “non riuscirò a dormire” la sua conferenza stampa post match.