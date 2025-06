Referendum, Calenda riesce (dopo un tentativo a vuoto) a votare: “Farlo è un dovere civico” – Video

Il senatore Carlo Calenda è tornato al seggio a Roma per votare ai referendum, dopo un primo tentativo andato a vuoto in mattinata a causa della scheda elettorale esaurita. Questa volta tutto regolare: il senatore è arrivato al seggio, ha mostrato la nuova scheda e ha potuto votare. “Allora, finalmente sono riuscito a votare”, ha dichiarato all’uscita. “Stamattina ero venuto al seggio, ma non mi ero accorto che la scheda fosse piena, per questa ragione sono andato a cambiarla. Ho votato perché per me votare è un dovere civico, per rispetto di chi ci ha dato la democrazia, è morto per la democrazia. Dopodiché, questi referendum ci lasciano molto perplessi.”