“Inaccettabile quello che è successo alla Freedom Flotilla, Israele criminale”: sit-in a Roma

Da Roma a Napoli. Diversi manifestanti sono scesi in piazza per protestare contro il blocco della Freedom Flotilla, la nave partita da Catania e diretta a Gaza fermata in acque internazionali di fronte alla Striscia di Gaza dall’Idf. L’esercito israeliano ha sequestrato le persone a bordo della nave, tra cui l’attivista Greta Thunberg, scatenando l’indignazione di molti.

A Roma gli attivisti si sono dati appuntamento al Pantheon. “Quello che è successo è una vergogna. Crediamo che sia inaccettabile come lo è il genocidio a Gaza. Il governo fermi l’invio di armi”, racconta Beatrice Gamberini di Potere al Popolo. Al sit-in anche Khaled El Qaisi che ha rimarcato come “è importante essere in piazza, portando la bandiera palestinese per denunciare i crimini di Israele”.