Meloni convoca gli alleati: vertice a pranzo con Tajani e Salvini, sul tavolo fine vita e terzo mandato

Trovare un accordo su un testo condiviso sul fine vita. E magari risolvere il nodo del terzo mandato per i governatori e delle candidature alle Regionali di autunno. Nel day after del referendum fallito su lavoro e cittadinanza, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni riunisce i leader della maggioranza: secondo quanto apprende il Fatto, martedì a pranzo a palazzo Chigi la premier vedrà i suoi vice Matteo Salvini e Antonio Tajani e il segretario di Noi Moderati, Maurizio Lupi. Probabile che, visto il tema da discutere, sia presente anche il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano.

Il disegno di legge sul fine vita sta diventando una questione impellente per il governo. Da una parte c’è la Corte costituzionale, che a fine maggio ha esortato il Parlamento a legiferare ancora una volta, tanto più che alcune Regioni (come la Toscana) si stanno muovendo in maniera autonoma. Dall’altra parte ci sono i tempi che stringono: su richiesta dell’opposizione, in cambio della calendarizzazione della riforma sulla separazione delle carriere, l’ultima conferenza dei capigruppo ha deciso che il testo dovrà arrivare in aula al Senato a metà luglio, il 14. Il relatore di maggioranza, il forzista Pierantonio Zanettin, aveva annunciato un testo unificato che poi non è stato depositato per le divisioni a destra. E l’approdo in aula al Senato è slittato di un mese, dall’11 giugno al 14 luglio. A frenare è soprattutto Fratelli d’Italia con il sottosegretario Mantovano, esponente di riferimento del fronte cattolico nel governo, dice un esponente della maggioranza a conoscenza della questione.

Per questo martedì Meloni ha convocato i leader a palazzo Chigi. È probabile, però, che si parlerà anche del terzo mandato per i Presidenti di Regione: negli ultimi giorni Fratelli d’Italia ha aperto a questa possibilità, ma resta da capire quali saranno i tempi. Mercoledì al Consiglio federale della Lega Salvini chiederà un intervento legislativo a breve termine per poter dare la possibilità a Luca Zaia di ricandidarsi in Veneto già in autunno. Non sarà facile: i tempi sono molto stretti.