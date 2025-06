“Non c’è una preclusione ideologica ad affrontare il tema del terzo mandato se viene posto dalle Regioni”. Fratelli d’Italia cambia idea: dopo avere contrastato in tutti i modi la proposta fortemente sostenuta dalla Lega, dopo avere impugnato in Cdm prima la legge campana salva-De Luca (poi bocciata dalla Corte costituzionale) e successivamente anche quella del Trentino (che consentirebbe al governatore leghista Maurizio Fugatti di ricandidarsi per la terza volta), il partito di Giorgia Meloni ci ripensa. Il Carroccio di Salvini esulta così come i governatori Zaia e Fedriga, mentre Forza Italia frena e, dall’opposizione, Matteo Renzi critica la giravolta della presidente del Consiglio fatta “sulla base della convenienza personale” per “aprire un caos nel centrosinistra in Campania“.

Le parole di Donzelli – A esporsi aprendo al terzo mandato è il fedelissimo della premier Giovanni Donzelli: “Noi abbiamo detto che è sbagliato che ciascuna regione scelga il numero dei mandati, deve esserci una riflessione nazionale. È un tema che deve essere affrontato come equilibrio tra poteri”, ha dichiarato il responsabile organizzazione di Fdi al termine dell’esecutivo del partito. Ma questa discussione che si può aprire anche prima delle regionali d’autunno? “Le regioni non ce l’hanno posta formalmente – ha aggiunto Donzelli – quando avverrà vedremo anche quali sono i tempi. Deve essere una vicenda ampia e seria e non per i casi singoli, non c’è una preclusione ad affrontarla né prima né dopo le prossime regionali. Se viene posta dalle regioni” con un documento della Conferenza “vediamo“.

Lega: “Scelta saggia” – Dichiarazioni accolte immediatamente con favore dalla Lega, che vede così uno spiraglio per la ricandidatura in Veneto del governatore Luca Zaia. “Discutere di terzo mandato, come chiesto dalle Regioni, è una scelta saggia all’insegna dell’autonomia, della leale collaborazione istituzionale e soprattutto rispettosa della volontà popolare“, commenta Stefano Locatelli, responsabile federale enti locali del Carroccio. “Bene che anche altri amici della maggioranza prendano in considerazione una proposta di cui la Lega è da sempre convinta sostenitrice“, ha rimarcato.

Forza Italia: “La nostra posizione non è cambiata” – Ma c’è chi, nella coalizione di governo, non vede positivamente l’apertura. “La nostra posizione sul terzo mandato non è cambiata“, ribatte Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia al Senato. Forza Italia è sempre stata, infatti, a favore del limite ai mandati dei presidenti delle Regioni. “Vogliamo capire meglio. Stasera sentirò Donzelli per valutare il dibattito che si è aperto all’interno del suo partito”, ricordando che “per quanto ne so, i leader ne parleranno”, ha aggiunto.

Le reazioni di Zaia e Fedriga – E si riattiva il fermento dei governatori. “È innegabile che ci sia stata un’apertura considerando che Donzelli dice che non ci sono preclusioni né per i tempi né per i ragionamenti sullo sblocco dei mandati”, commenta il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, che però precisa: “Dovremo vedere il prosieguo, certo se si cerca l’unanimità tra le Regioni non la si trova né in una direzione né nell’altra. Penso – conclude – debba prevalere il buon senso e non ne faccio una crociata, se non cambia la legge andiamo al voto come previsto”. Ringrazia Fdi per l’apertura il presidente del Friuli Venezia Giulia e della conferenza Stato-Regioni, Massimiliano Fedriga: “Siamo a disposizione del governo per affrontare la questione”, ha dichiarato.

Renzi: “Meloni sposa idee che possono farla galleggiare” – Sui social arriva invece la replica del leader di Italia Viva, Matteo Renzi: “Perché Maloni cambia idea? Semplice. Spera di aprire un caos nel centrosinistra in Campania e spera di risolvere i problemi con la Lega confermando Zaia”. Per Renzi “ancora una volta Meloni cambia idea e ancora una volta lo fa sulla base della propria convenienza personale“. “Dall’Euro alla Nato, da Putin a Biden, dalle trivelle alle privatizzazioni fino al terzo mandato è sempre così: Giorgia Meloni non ha valori e non crede in niente. Ma sposa tutte le idee che possono farla galleggiare“, conclude il leader di Italia viva.