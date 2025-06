“5H 29 de légende”: così la copertina de L’Équipe celebra Sinner e Alcaraz

“5 ore e 29 di storia”. È la copertina de L’Équipe, il noto quotidiano sportivo francese, che così ha raccontato la finale del Roland Garros tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Non un titolo sul vincitore – lo spagnolo al quinto set – ma sulla bellezza del match che entra di diritto nella storia per vari motivi (qui tutti i record battuti). Tra questi, proprio la durata del match, primato per una finale del Roland Garros.

“Alcaraz ha battuto Sinner al termine di una battaglia d’antologia”, si legge poi nel sottotitolo della copertina del giornale francese. “Une finale au Panthéon” (“Una finale da leggenda“, la traduzione in italiano), è invece l’apertura della versione web. Un’esaltazione del match continua dalla Francia, sede della finale slam di gran lunga più emozionante degli ultimi anni.

Sinner-Alcaraz è (già) il match dell’anno

Quasi 5 ore e mezza di battaglia, una rimonta storica da 2-0 a 2-3, tre Championship Point annullati al quarto set e un livello pazzesco nel finale. La partita tra Sinner e Alcaraz è già di diritto la partita più spettacolare dell’anno. Sia per il contesto (era una finale slam), sia per la qualità di gioco e sia per l’altalena di emozioni che ha riservato.

“Abbiamo dato il massimo, abbiamo dato tutto. Pochi mesi fa avremmo firmato per essere qui, è stato un torneo straordinario anche se è difficile accettare questo risultato”, ha concluso Sinner nel post gara.