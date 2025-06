Israele, la brigata di riservisti ultraortodossi entra per la prima volta nella Striscia di Gaza

Per la prima volta, i riservisti ultra-ortodossi della brigata Asmonea delle esercito israeliano sono entrati nella Striscia di Gaza. Lo ha riferito il Times of Israel, precisando che questi militari opereranno nell’area settentrionale dell’enclave palestinese con il compito di “sostenere le operazioni difensive e di rastrellamento”. La brigata è nata a novembre ed è la prima formata da soldati ultraortodossi, dopo le polemiche sull’esenzione di cui godevano. Si ritiene che siano reclutabili almeno 60mila giovani studenti delle scuole talmudiche finora esenti dal servizio militare, dopo la fine dell’esenzione decisa nei mesi scorsi dalla Corte suprema israeliana. Nei giorni scorsi alcuni deputati ultraortodossi della Knesset hanno annunciato l’astensione dal voto sulle proposte legislative della coalizione di governo, in segno di protesta contro il mancato avanzamento della legge sull’esenzione dalla leva militare per i membri delle loro comunità.