Hamas: “L’ostaggio Zangauker è in una località assediata dall’Idf. Se verrà ucciso durante un tentativo di liberarlo sarà colpa vostra”

Si chiama Matan Zangauker, ha 25 anni. E’ stato rapito la mattina del 7 ottobre 2023 durante le stragi perpetrate da Hamas in Israele. Il portavoce di Hamas, Abu Obeida, ha avvertito che l’ostaggio è attualmente detenuto in una località assediata dall’esercito israeliano a Gaza. Obeida, citato da al Jazeera, ha affermato che se Zangauker venisse ucciso durante un tentativo di liberarlo, l’esercito israeliano ne sarebbe ritenuto responsabile.

“Affermiamo categoricamente che il nemico non sarà in grado di recuperarlo vivo e, se questo prigioniero verrà ucciso durante un tentativo di liberarlo, l’esercito di occupazione sarà responsabile della sua morte”, scrive Obeida in un post su X, aggiungendo: “Questo è l’ultimo avvertimento“.

Zangauker è stato rapito dalla sua casa nel Kibbutz Nir Oz la mattina del 7 ottobre del 2023 insieme alla sua compagna, Ilana Gritzewsky, rilasciata nel novembre 2023 grazie a un accordo tra Israele e Hamas. A dicembre il gruppo islamista aveva diffuso un video di Zangauker della durata di 3 minuti e mezzo.

Secondo il Times of Israel, Hamas ha già dichiarato che giustizierà gli ostaggi se le truppe israeliane dovessero avvicinarsi alle zone in cui sono trattenuti. Nell’agosto del 2024, Hamas ha ucciso sei ostaggi a Rafah mentre le forze israeliane operavano nelle vicinanze.