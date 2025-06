Coco Gauff è la nuova campionessa del Roland Garros. Dopo due ore e mezza di gioco, la statunitense, classe 2004, si è imposta su Aryna Sabalenka in 3 set (6-7, 6-2, 6-4), conquistando il suo secondo titolo Slam in carriera. Per la numero due del mondo si tratta della prima vittoria a Parigi, dopo il successo nel 2023 agli US Open, dove vinse contro la bielorussa in tre set. Gauff è anche la più giovane a vincere due Major su due superfici diverse dai tempi di Maria Sharapova, nel 2006. Un risultato che riduce il distacco nella classifica generale, ma non lo stravolge: nonostante la sconfitta, Sabalenka rimane salda al comando del ranking WTA. A Parigi, le prime due teste di serie non si sfidavano dal 2013, quando Serena Williams trionfò contro Sharapova.

Primo set – Aryna Sabalenka conquista il primo set al tie-break (7-5) dopo più di un’ora di gioco. Le condizioni sul Philippe Chatrier non sono delle migliori, con un forte vento che rende complesso il gioco di entrambe. Dopo un’iniziale parità di 1-1, la bielorussa conquista un doppio break che la porta avanti di tre game, dimostrando una grande solidità fisica e lucidità mentale: costruisce bene il gioco, spinge sui punti importanti e dimostra grande reattività fisica. Non è da meno però l’americana che, nonostante un servizio poco solido, si riporta velocemente in parità sul 4-4 e riapre la partita, dando inizio ad una vera e propria battaglia. Sabalenka, avanti 5-4, non sfrutta la possibilità di chiudere il set, perdendo un game di oltre 13 minuti con due set point. In questo momento, è l’americana a gestire al meglio la pressione e a portare il primo parziale al tie-break, dove però non riesce a consolidare il vantaggio iniziale. La numero uno tira fuori il carattere e chiude il primo set.

Secondo set – Ben diverso il secondo set della partita, completamente dominato da Coco Gauff. La 2004 torna in campo decisa e conquista subito una palla break, che le assicura un vantaggio mai perso. La bielorussa non riesce ad essere così concentrata e precisa come nel primo parziale, commettendo tanti errori non forzati che aiutano l’americana nella conquista del set. Sabalenka, sotto di tre game, riesce a strappare un break e a portarsi sul 2-4. Inarrestabile però la testa di serie numero due che, grazie anche ad un servizio più solido, chiude 6-2 in meno di un’ora.

Terzo set – Nonostante il break iniziale di Coco Gauff, il terzo set sembra tornare in equilibrio. Entrambe sono molto tese e commettono errori non forzati: l’americana sembra paralizzata sul servizio, mentre la bielorussa non riesce a tenere in campo il dritto. Dopo la parità del 3-3, però, la numero due ritrova stabilità, allungandosi verso la vittoria con un punteggio di 5-3. Sabalenka prova ad allungare il match, tenendo il turno di battuta, ma Coco Gauff fa lo stesso: con un punteggio di 6-4 chiude il terzo set e si proclama vincitrice del Roland Garros 2025.